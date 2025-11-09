Sieg gegen „Lieblingsgegner“: Zverev schlägt Shelton

Alexander Zverev hat sich nach der schmerzhaften Klatsche gegen Jannik Sinner in Paris zum Auftakt der ATP Finals eindrucksvoll zurückgemeldet.

Gegen seinen „Lieblingsgegner“ Ben Shelton aus den USA siegte der Weltranglistendritte in Turin mit 6:3, 7:6 (8:6) – dank einer beeindruckenden Leistung.

Nach 1:32 Stunden verwandelte Zverev seinen ersten Matchball und beendete damit eine Hochgeschwindigkeitspartie. Er sammelte im richtungsweisenden ersten Match der Vorrunde jede Menge Selbstvertrauen. Im Kampf um den Halbfinaleinzug ist Zverev in der Vierergruppe, in der auch Sinner spielt, nun voll auf Kurs.

Für Zverev geht es frühestens am Dienstag weiter. Neben einem weiteren Duell mit Sinner wartet auf den 28-Jährigen auch noch eine Partie gegen Felix Auger-Aliassime.

(SID) / Bild: Imago