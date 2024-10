Sieg gegen Medvedev! Alcaraz stürmt ins Finale von Peking

French-Open- und Wimbledonsieger Carlos Alcaraz ist der erste Finalist beim ATP-Turnier in Peking (live auf Sky Tennis – mit dem Sky X-Traumpass das Turnier live streamen).

Der 21 Jahre alte Spanier besiegte im Duell zweier Grand-Slam-Sieger in der Vorschlussrunde den Russen Daniil Medvedev nach nur 1:26 Stunden mit 7:5, 6:3. Sein Gegner im Endspiel wird später am Dienstag zwischen dem Weltranglistenersten Jannik Sinner aus Italien und dem chinesischen Außenseiter Bu Yunchaokete ermittelt.

„Ich bin glücklich, dass ich den Fokus im ersten Satz nur kurz verloren habe“, sagte Alcaraz: „Ich habe in der entscheidenden Phase richtig gutes Tennis gespielt.“

Alcaraz nun vor Zverev im ATP-Ranking

Für Alcaraz, der Deutschlands Topspieler Alexander Zverev am kommenden Montag auf Platz zwei im ATP-Ranking ablösen wird, war es im achten Duell mit Medvedev der sechste Sieg – und der vierte in Serie. Im achten Aufeinandertreffen mit einem Top-Fünf-Spieler in diesem Jahr behielt Alcaraz zum siebten Mal die Oberhand. Lediglich im Olympia-Finale hatte er sich Novak Djokovic geschlagen geben müssen.

Alcaraz spielte am Dienstag variabel und mutig gegen die Nummer fünf der Welt. Medvedev war im zweiten Satz zudem offensichtlich gehandicapt von einer Verletzung.

(SID)

Beitragsbild: Imago