Sieg gegen Memphis: NBA-Champion Oklahoma zurück in der Erfolgsspur
Nach zwei Niederlagen aus den vergangenen drei Spielen hat der amtierende NBA-Champion Oklahoma City Thunder zurück in die Erfolgsspur gefunden.
Gegen die Memphis Grizzlies gewann der Titelverteidiger am Montag (Ortszeit) daheim mit 119:103. Überragender Mann aufseiten der Gastgeber war erneut Finals-MVP Shai Gilgeous-Alexander mit 31 Punkten, acht Assists und vier Steals.
Für den 27-Jährigen bedeutete dies gleichzeitig das 100. Spiel in Serie, in dem er mindestens 20 Zähler erzielte. Es ist die zweitlängste Serie in der Ligageschichte. Mit einer Bilanz von 26:3 steht Oklahoma unangefochten an der Spitze der Western Conference.
(APA)
Bild: Imago