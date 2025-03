Sieg gegen Rapid II: Zweitliga-Leader Admira legt wieder vor

Tabellenführer Admira Wacker hat am Freitag in der 2. Liga vorgelegt und den Vorsprung auf seinen ersten Verfolger SV Ried mit einem 3:0-(1:0)-Sieg vorerst auf sieben Punkte ausgebaut.

Die Rieder haben am Samstag (14.30 Uhr) die Chance, mit einem Heimsieg über den SV Lafnitz wieder auf vier Zähler an die Admira heranzukommen. Am Freitag steht ab 20.30 Uhr noch das Duell zwischen St. Pölten und der Vienna an.

Die Admira fand auf der Hohen Warte vor 250 Zuschauern bei den Jung-Rapidlern zwar mühsam ins Spiel und verlor nach einer Viertelstunde Kapitän Tomas Ebner mit einer Knöchelverletzung. Schließlich war aber Deni Alar (29.) mit seinem zwölften Saisontreffer zur Stelle. Die bemühten, aber meist ungefährlichen Gastgeber liefen dem Ausgleich erfolglos hinterher. Im Finish trafen dann auch noch Fabian Feiner (85.) und Reinhard Young (89.) für die abgeklärt agierende Elf von Trainer Thomas Silberberger.

Einen dramatischen 2:1-Heimerfolg bejubelte Schwarz-Weiß Bregenz gegen Amstetten. Die Gäste gingen durch Jannik Wanner (37.) zwar in Führung. Sebastian Dirnberger per Elfmeter (70.) und Marcel Krnjic (95.) drehten die Partie aber noch zugunsten der Vorarlberger, die sich sechs Punkte hinter Ried an die Fersen der Innviertler hefteten. Sturm Graz II setzte sich im Duell der „Farmteams“ zuhause gegen Liefering mit 1:0 durch, Punkteteilungen gab es sowohl beim 0:0 zwischen dem FAC und Austria Lustenau als auch beim 1:1 zwischen Horn und Stripfing.

(APA)/Bild: GEPA