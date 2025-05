Sieg gegen Schweden: USA erster Finalist bei Eishockey-WM

Die USA stehen erstmals in der Neuzeit im Finale einer Eishockey-Weltmeisterschaft. Das US-Team deklassierte am Samstag in Stockholm im ersten Halbfinale Gastgeber Schweden 6:2 (2:0,2:0,2:2) und hat die Chance auf den dritten WM-Titel.

Der Gegner im Finale am Sonntag (20.20 Uhr) wird im Abendspiel (18.20 Uhr) zwischen Österreich-Bezwinger Schweiz und dem Sensationsteam Dänemark ermittelt.

Die USA haben bisher zweimal WM-Gold geholt, 1933 und 1960, als das Olympiaturnier auch als Weltmeisterschaft galt und im Meisterschaftsmodus entschieden worden war. Seither war WM-Bronze das Höchste der Gefühle. In Stockholm gibt es für die Auswahl von Teamchef Ryan Warsofsky daher das beste US-Ergebnis seit 65 Jahren.

US-Team dominiert

Und das hoch verdient. Die USA dominierten das favorisierte Gastgeber-Team zwei Drittel lang in allen Belangen und gingen durch Brady Skjei (7.) und Cutter Gauthier (18.) hoch verdient in Führung. Auch im Mitteldrittel hatten die US-Boys, allesamt NHL-Profis, die Partie im Griff und zogen durch Conor Garland (32.) und Mikey Eyssimont (38.) weiter davon.

Mit einem Doppelschlag innerhalb von 41 Sekunden kamen die Schweden im Schlussdrittel zurück ins Spiel. William Nylander (47.) und Elias Lindholm (48.) verkürzten auf 2:4, die US-Amerikaner wankten aber nur kurz. Jackson Lacombe (52.) sorgte wieder für einen Drei-Tore-Vorsprung, der nicht mehr in Gefahr geriet. Shane Pinto fixierte ins leere Tor den Endstand(56.).

(APA)

Bild: Imago