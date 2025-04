Sieg gegen Valladolid: Atletico hält Chance auf Meistertitel am Leben

Atletico Madrid hat seine Minichance auf den spanischen Fußball-Meistertitel am Leben erhalten.

Der Tabellendritte rang das abgeschlagene Schlusslicht Real Valladolid am Montagabend nach 0:1-Rückstand noch mit 4:2 (2:1) nieder. Atletico fehlen sieben Runden vor Schluss weiter sieben Punkte auf Spitzenreiter FC Barcelona und deren drei auf den Stadtrivalen Real Madrid.

Julian Alvarez traf zweimal per Elfmeter (25., 72.) und hat in den jüngsten sieben Ligaspielen nun sieben Tore erzielt. Dazu waren Trainersohn Giuliano Simeone (27.) und „Joker“ Alexander Sörloth (79.) für Atletico erfolgreich. ÖFB-Teamspieler Florian Grillitsch wurde bei Valladolid in der Schlussphase ausgewechselt (82.). Für seinen Club sieht es bei weiter 14 Zähler Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz immer düsterer aus.

(APA) / Bild: Imago