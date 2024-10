ÖFB-Cup: Salzburg zieht ins Viertelfinale ein

Red Bull Salzburg hat seine jüngsten Misserfolge hinter sich gelassen und ist im ÖFB-Cup ins Viertelfinale eingezogen.

Der Vizemeister setzte sich am Mittwoch im Achtelfinale vor einer Minuskulisse von lediglich 2.437 Zuschauern gegen den Ligarivalen WSG Tirol mit 3:0 (1:0) durch. Die Tore erzielten Karim Konate (35./Elfmeter), Aleksa Terzic (53.) und Adam Daghim (84.). Im Viertelfinale wartet erneut der LASK, den man in der Vorsaison ebendort ausgeschaltet hatte.

17-Jähriger feiert Salzburg-Debüt

Salzburg-Trainer Pepijn Lijnders gab in der Innenverteidigung erstmals Joane Gadou von Beginn an eine Chance. Der 17-jährige Franzose war Anfang September für kolportierte 10 Mio. Euro Ablöse von Paris Saint-Germain nach Salzburg gewechselt. Dazu kam mit dem 18-jährigen Edmund Baidoo in der Offensive ein weiterer Hoffnungsträger zum Zug.

Die Bullen taten sich bei einfallendem Nebel in der Anfangsphase schwer. Die WSG war in ihrem 5-3-2-System sehr defensiv eingestellt, den Salzburgern merkte man nach nur einem Sieg in den jüngsten fünf Pflichtspielen ihre Verunsicherung an. Erst nach 20 Minuten übernahm der Favorit das Kommando – ohne vorerst aber wirklich zwingend zu werden. Einen Schuss von Bobby Clark auf das kurze Eck (26.) parierte WSG-Goalie Adam Stejskal ebenso wie einen Kopfball von Konate (31.).

Konate sicher vom Punkt – Terzic mit Traumtor

Nach einem Foul von David Jaunegg an Konate gab es allerdings Elfmeter – eine Chance, die sich der an diesem Tag gut aufgelegte Salzburg-Torjäger nicht entgehen ließ. Ein weiterer Konate-Schuss ging knapp am Tor vorbei (40.), nach Seitenwechsel sorgte Terzic bereits für die Vorentscheidung: Nach einem Clark-Schuss, den Stejskal kurz abgewehrt hatte, versenkte der Serbe den Ball sehenswert im langen Kreuzeck.

Salzburg beherrschte das Spiel ohne weitere Großchancen vorzufinden. Mads Bidstrup scheiterte aus kurzer Distanz an Stejskal (61.), Dorgeles Nene traf das Außennetz (74.). Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Daghim, der nach Zuspiel von Konate aus einem Gegenstoß erfolgreich war. Die Salzburger erreichten zum 14. Mal in Folge das Cup-Viertelfinale. Gewonnen hat der neunmalige Cupsieger den Pokal allerdings seit 2022 nicht mehr.