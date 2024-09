Sieg im Derby: Fonseca darf bleiben

Der Sieg im Stadtderby hat Trainer Paulo Fonseca vom italienischen Fußball-Erstligisten AC Milan vorerst den Job gesichert.

„Fonseca feiert einen Sieg des Herzens und des Charakters, dank dem er seine Zukunft bei Milan rettet. Nach viel Kritik kann der Portugiese endlich feiern“, schrieb der Corriere dello Sport nach dem 2:1 (1:1) gegen Inter Mailand. ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic saß bei der ersten Saisonniederlage des italienischen Meisters über die volle Spielzeit nur auf der Ersatzbank.

„Fonseca, der am Rande des Abgrunds stand, hat alles aufs Spiel gesetzt und eine stark offensive Mannschaft aufgebaut, die Inter verunsichert hat. Er ist intelligent und mutig“, attestierte die Gazzetta dello Sport. Nach zuvor nur einem Erfolg in vier Spielen stand Fonseca in der Kritik.

Fonseca freut sich über wichtigen Derby-Sieg

Als einer der möglichen Nachfolger wurde schon Edin Terzic gehandelt. „Es war ein wichtiges Spiel, weil Milan schon lange nicht mehr ein Derby gewonnen hatte“, sagte Fonseca: „Die Jungs haben mit viel Mut gespielt und ich denke, wir haben den Sieg verdient. Ich kann mich nicht erinnern, dass es in letzter Zeit eine Mannschaft gab, die Inter so viele Probleme bereitet hat wie wir.“

An diesem hatte auch Zlatan Ibrahimovic seinen Anteil. Als rechte Hand von Milan-Besitzer Gerry Cardinale hielt er vor der Begegnung eine Motivationsrede vor der Mannschaft – mit Erfolg. Milan und Inter haben nach sechs Spielen jeweils acht Punkte auf dem Konto.

(APA) / Bild: Imago