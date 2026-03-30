Die Boston Bruins haben am Sonntag (Ortszeit) in der National Hockey League (NHL) ein sehenswertes Comeback gegen die Columbus Blue Jackets mit einem 4:3-Sieg nach Penaltyschießen gekrönt. Schon nach dem ersten Drittel waren die Gäste 0:3 zurückgelegen, scorten selbst erst in der 47. Minute. Pavel Zacha (49./60.) glich die Partie aus, im letztlich nötigen Shootout traf Viktor Arvidsson entscheidend. Der Schwede leistete zu allen drei Toren im dritten Drittel einen Assist.

Indes setzten die Philadelphia Flyers ihre Aufholjagd im Kampf um einen Play-off-Platz mit einem 2:1-Heimsieg nach Verlängerung gegen die Dallas Stars fort. Am Vortag hatten die Flyers bei den Detroit Red Wings, dem Club des Kärntners Marco Kasper, 5:3 gewonnen. Philadelphia hat nur in einem der jüngsten zehn Spiele nicht gepunktet.

(APA) / Bild: Imago