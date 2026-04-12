Sieg im Spitzenspiel: Muslic und Schalke träumen weiter

Schalke 04 darf im Saisonendspurt dank einer beeindruckenden Moral mehr denn je von einer Rückkehr in die Deutsche Bundesliga träumen.

Die Mannschaft von Trainer Miron Muslic gewann das Topspiel der 2. Liga bei der SV Elversberg trotz langer Unterzahl mit 2:1 (1:1) und festigte ihren Platz an der Tabellenspitze. Fünf Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung auf den Relegationsrang fünf Punkte.

Luca Schnellbacher (4.) hatte den Relegationsteilnehmer des vergangenen Jahres früh in Führung gebracht, Soufiane El-Faouzi (28.) glich für Schalke per Fallrückzieher aus. Nach einer bitteren Gelb-Roten Karte für Moussa Ndiaye (51.) drehte Moussa Sylla (56.) für zehn Schalker die Partie komplett. Elversberg musste durch die Niederlage Hannover 96 vorbeiziehen lassen und fiel auf den vierten Rang zurück.

Viererpack Bilbija: Paderborn gewinnt wilden Schlagabtausch

Viererpacker Filip Bilbija hat den Aufstiegskandidaten SC Paderborn bei einem wilden Schlagabtausch fast im Alleingang zum Sieg geführt. Der 25-Jährige erzielte beim 4:3 (3:2) gegen den abstiegsbedrohten 1. FC Magdeburg am Sonntag bereits in der ersten Halbzeit drei Treffer und sorgte in einem unterhaltsamen Duell der Gegensätze auch für den Schlusspunkt.

Für die Tabellenführung reichte die Glanzleistung Bilbijas durch den Sieg von Schalke 04 bei der SV Elversberg im Parallelspiel zwar nicht, mit 57 Punkten ist der SCP dem Tabellenführer auf Rang zwei aber dicht auf den Fersen. Die Magdeburger müssen im Tabellenkeller mit 30 Zählern auf dem Konto hingegen weiter um den Klassenerhalt bangen.

An Grönemeyers 70. Geburtstag: Bochum befreit sich

Der VfL Bochum hat die sportlichen Rückschläge der vergangenen Wochen abgeschüttelt und in der 2. Deutschen Liga einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt geschafft. Das Team von Trainer Uwe Rösler setzte sich am Sonntag mit 4:1 (2:0) gegen den direkten Konkurrenten Eintracht Braunschweig durch – und machte damit auch Edelfan Herbert Grönemeyer ein passendes Geschenk zum 70. Geburtstag.

(SID) / Bild: Imago