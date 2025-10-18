Sieg in Bregenz: Amstetten schiebt sich auf Platz drei der 2. Liga

Mit einem 2:0-(2:0)-Erfolg bei Schwarz-Weiß Bregenz hat sich der SKU Amstetten am Samstag auf Platz drei der 2. Fußballliga vorgeschoben.

Elf Zähler hinter Leader SKN St. Pölten, der schon am Freitag Austria Lustenau 1:0 besiegt hatte, ist Amstetten punktegleich mit der zweitplatzierten Admira Wacker und dem FAC, der seinerseits ein 2:0 (1:0) über Liefering feierte. Die Admira ist ab 20.00 Uhr gegen Austria Salzburg im Einsatz.

(APA) / Bild: GEPA