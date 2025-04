Napoli hat in der italienischen Serie A zumindest vorübergehend nach Punkten mit Spitzenreiter Inter Mailand gleichgezogen.

Die Süditaliener feierten am Samstag einen 1:0-Auswärtssieg gegen Monza, Torschütze war Scott McTominay (72.). Inter tritt erst am Sonntag auswärts gegen Bologna an.

(APA)/Bild: Imago