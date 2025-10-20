Sieg Nummer 4 für Klosterneuburg und Oberwart

Auch nach Runde 5 des Grunddurchgangs sind die Klosterneuburg Dukes und die Oberwart Gunners an der Tabellenspitze der Basketball-Superliga unterwegs. Beide Teams erzielen gestern Sieg Nummer 4.

Die Niederösterreicher gewinnen mit 100:89 gegen die Traiskirchen Lions. Die Gunners siegen vor Heimpublikum mit 93:88 gegen die Kapfenberg Bulls.

Ebenfalls einen Sieg verbuchen können gestern die Swans Gmunden. Sie gewinnen gegen Tabellenschlusslicht BBC Nord Dragonz Eisenstadt mit 89:80. Im Spiel UBSC Graz gegen die Fürstenfeld Panthers gewinnen die Grazer deutlich mit 95:79. Der Schlager BC Vienna gegen Flyers Wels folgt am heutigen Montag.

(APA)/Bild: GEPA