Sieg über Ukraine: ÖHV-Männer lösen EM-Ticket

Österreichs Hockey-Nationalteam der Männer ist im nächsten Jahr bei der A-EM in Mönchengladbach im Elite-Feld der acht kontinentalen Top-Teams dabei.

Das Ticket löste die ÖHV-Truppe am Sonntag beim Qualifikationsturnier im Wiener Waldstadion mit einem 3:1 (3:0)-Finalsieg gegen die Ukraine. Nur die Finalsieger zweier Turniere stiegen auf. In Glasgow verpasste Österreichs Frauen-Equipe dieses Ziel, eine 2:3 (1:0)-Niederlage gegen Tschechien bedeutet Rang vier und die B-EM.

Die rot-weiß-roten Männer hatten sich am Donnerstag mit einem 24:0 gegen Ungarn warmgeschossen und am Samstag im Semifinale Portugal ebenfalls 3:1 besiegt. Der in diesen beiden Partien gesamt neunfache Torschütze Fülöp Losonci erzielte gegen die Ukrainer das 3:0 (17.), die ersten beiden Treffer bei einer erneut defensiv starken Leistung besorgten Franz Lindengrün (3.) und Peter Kaltenböck (5.). Der Ehrentreffer der Gäste fiel erst in der 54. Minute. Das EM-Ticket ist auch eines für 2027, da am Titelkampf in drei Jahren mehr Teams teilnehmen werden.

„Ein Konter nach Lehrbuch“, beschrieb Lindengrün im ORF sein Tor nach Idealpass von Leon Thörnblom. „Das war besonders wichtig, es hat uns einen guten Push gegeben.“ Ziel sei gewesen, gegen die im Konter guten Ukrainer stark zu pressen. Kaltenböck sah gute Video-Analysen in der Matchvorbereitung als einen Schlüssel für den Erfolg. „Die erste Halbzeit war nach Maß.“ Xaver Hasun gab im Anschluss an die Partie das Ende seiner Hockey-Karriere bekannt. Für seine bisherigen Teamkollegen ist er zuversichtlich: „Hockey in Österreich ist auf einem sehr, sehr guten Weg.“

