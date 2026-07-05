Sieg und Platz drei für Felbermayr in Silverstone

Emma Felbermayr hat beim Debüt der F1 Academy in Silverstone ein erfolgreiches Wochenende hingelegt.

Nach ihrem Sieg am Samstag beim Rennen in umgekehrter Startreihenfolge fuhr die 19-jährige Oberösterreicherin tags darauf im Hauptrennen nach einer Aufholjagd von Startplatz acht als Dritte noch aufs Podium. Den Sieg holte sich die britische Red-Bull-Juniorin Alisha Palmowski, die in der Gesamtwertung der Motorsport-Nachwuchsserie für Frauen nun 30 Punkte vor Felbermayr führt.

Nach einer Sommerpause geht es für die F1 Academy in Zandvoort (21. bis 23. August – live auf Sky Sport F1) weiter.