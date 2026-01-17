Siege für BSL-Führungsduo Oberwart und Wels

Das Spitzenduo der Basketball-Superliga hat am Samstag Auswärtssiege bei zwei Nachzüglern eingefahren.

Meister Oberwart Gunners hatte beim 73:71 gegen den weiter punktelosen Tabellenletzten Panthers Fürstenfeld allerdings richtig zu kämpfen und erzielte erst fünf Sekunden vor Schluss den entscheidenden Korb. Die Flyers Wels siegten dagegen in St. Pölten problemlos 86:58 und liegen unverändert punktegleich mit den Burgenländern auf Rang zwei.

Auch die Kapfenberg Bulls feierten einen deutlichen Sieg, sie gewannen beim Tabellenvorletzten Eisenstadt Dragonz 91:64.

(APA) / Bild: GEPA