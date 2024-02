Siege für BSL-Spitzenduo Dukes & Swans – Graz fix in Playoffs

Die beiden Spitzenteams der Basketball-Superliga (BSL) haben sich in der vorletzten Runde des Grunddurchgangs keinen Ausrutscher geleistet.

Tabellenführer Klosterneuburg Dukes liegt nach einem 85:77-Derbysieg in St. Pölten, dem elften Sieg in Folge, weiter vier Punkte vor Gmunden. Die Swans fertigten am Samstag das Schlusslicht Fürstenfeld Panthers auswärts 112:63 ab.

UBSC Graz fixierte durch ein 92:61 bei den Dragonz die Playoff-Teilnahme und setzte sich zumindest bis Sonntag auf Platz drei. Dann könnte der Sieger aus Traiskirchen Lions – Flyers Wels wieder an den Steirern vorbeiziehen.

(APA).

Beitragsbild: GEPA.