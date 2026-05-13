Siege für Vegas und Buffalo

Ex-Champion Vegas Golden Knights steht in den NHL-Playoffs nach einem hart umkämpften Sieg vor dem Einzug in die Conference Finals.

Das Team aus Nevada gewann das fünfte Spiel gegen die Anaheim Ducks – den Bezwinger der Edmonton Oilers um den deutschen Superstar Leon Draisaitl – mit 3:2 nach Verlängerung. In der Best-of-seven-Serie führt Vegas nun mit 3:2, für das Weiterkommen fehlt nur noch ein Sieg. Den umjubelten Siegtreffer erzielte Pawel Dorofejew in der Overtime.

Derweil mussten die Montreal Canadiens im Rennen um den Stanley Cup einen Rückschlag verkraften. Der Rekordmeister verlor das vierte Spiel gegen die Buffalo Sabres mit 2:3 und kassierte in der Serie den 2:2-Ausgleich.

Montreal ist das letzte kanadische Team in den Playoffs. Neben den Edmonton Oilers waren auch die Ottawa Senators mit Tim Stützle bereits in der ersten Runde gescheitert. Die Canadiens hatten den bisher letzten kanadischen Triumph vor 33 Jahren gefeiert.

(SID)

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