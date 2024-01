Siege im Testspiel für Salzburg und den WAC

In der Wintervorbereitung für die Frühjahrssaison in der ADMIRAL Bundesliga, fuhren die Salzburger einen 6:0 Kantersieg im Testspiel gegen den norwegischen Verein Bodø/Glimt ein. Bitterer Beigeschmack, Samson Baidoo musste in der ersten Halbzeit aufgrund einer Knöchel-Verletzung ausgetauscht werden. Der Wolfsberger AC feierte ebenso einen Sieg, dank eines Treffers von Thierno Ballo konnte der Tabellenführer der zweiten Liga, GAK mit 1:0 geschlagen werden.

Altach musste sich hingegen gegen den ungarischen Erstligisten Vasas Budapest mit 0:2 geschlagen geben. Die SV ried spielt im XL-Testspiel (4x 30 Minuten) gegen die WSG Tirol 1:1 Unentschieden.

(Bild: FC Red Bull Salzburg)