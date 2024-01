Siegesserie verlängert! Suns drehen Spiel bei Mavericks

Die Phoenix Suns haben die derzeit längste Siegesserie in der National Basketball Association (NBA) ausgebaut und trotz zwischenzeitlich großen Rückstandes bei den Dallas Mavericks gewonnen. Aus einem 16-Punkte-Defizit vor der Halbzeit machten die Suns um die Stars Kevin Durant und Devin Booker am Mittwoch ein 132:109 und verbuchten den siebenten Sieg in Serie. Booker war mit 46 Punkten der beste Mann, 22 davon erzielte er allein im dritten Viertel, als die Suns davonzogen.

Luka Doncic markierte für die Mavericks 34 Punkte, konnte die vierte Niederlage im fünften Spiel aber nicht verhindern. Leistungsträger Kyrie Irving fehlte den Texanern wegen seiner Verletzung am Daumen erneut.

Warriors mit erstem Sieg seit Milojevic-Tod

In San Francisco holten die Golden State Warriors im ersten Spiel seit dem Tod ihres Co-Trainers Dejan Milojevic einen Sieg gegen die Atlanta Hawks. Vor dem 134:112 erinnerten beide Teams in einer emotionalen Zeremonie an den Serben, der vergangene Woche völlig unerwartet an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben war. Zwei Warriors-Spiele waren daraufhin abgesagt und verschoben worden.

Siegreich waren die Milwaukee Bucks im ersten Spiel nach der Trennung von Coach Adrian Griffin. Beim 126:116 gegen die Cleveland Cavaliers war Giannis Antetokounmpo mit 35 Punkten und seinem siebenten Triple-Double in dieser Saison herausragend. Die Cavaliers kassierten die erste Niederlage nach acht Siegen.

(APA) / Bild: Imago