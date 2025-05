Sieglos-Serie der Austria-Frauen setzt sich fort

Die Wiener Austria ist in der Frauen-Fußball-Bundesliga zum dritten Mal in Folge sieglos geblieben.

Carina Wenninger und Co. mussten sich im „Nachspiel“ zum Männer-Derby Austria gegen Rapid in der Generali Arena gegen die Vienna mit einem 1:1 begnügen. Damit haben sie in den jüngsten drei Partien nur zwei Punkte geholt. Bitterer war am Sonntag, dass Topstürmerin Verena Volkmer am linken Knöchel verletzt ausschied.

Das sind keine guten Voraussetzungen für das Saisonfinish. Da wartet kommenden Sonntag bei der Generalprobe für das ÖFB-Cup-Finale auswärts Meister St. Pölten auf die Austria. Dabei wird Austria-Trainer Stefan Kenesei gesperrt fehlen, da er nach Schlusspfiff wegen Kritik die Rote Karte gesehen hatte. Die beiden Teams kämpfen dann auch am 24. Mai (13.00 Uhr) in Wiener Neustadt im Kampf um den Triumph im Cup aufeinander.

(APA)

Bild: GEPA