Siegpflicht für Bayern München in Bochum

Beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München ist nach den Niederlagen in Leverkusen (0:3) und Rom (0:1) in der kommenden Bundesliga-Runde Krisenbewältigung angesagt.

Das Team von Trainer Thomas Tuchel gastiert am Sonntag (17.30 Uhr) in Bochum, ein Sieg ist Pflicht. Die Verantwortlichen verlangen eine Reaktion und üben sich in Stehsätzen. „Aufgeben gibt es bei uns nicht“, sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer. Tabellenführer Leverkusen reist derweil nach Heidenheim.

Aufmunterungsparolen beim Rekordmeister

„Wir brauchen nun eine Initialzündung, um auf dem Platz den viel zitierten Bock umzustoßen. Daran arbeiten wir alle gemeinsam und ich bin überzeugt, dass wir das schaffen“, erklärte Hainer der Mediengruppe Münchner Merkur/tz. Der 69-Jährige hatte die Bayern-Profis nach den Pleiten in der Liga und in der Champions League in persönlichen Gesprächen in die Pflicht genommen. Tuchel ist nach drei Niederlagen in den sieben Frühjahrsspielen zwar angezählt, sein Job dürfte aber vorerst sicher sein.

Damit das so bleibt, braucht es drei Punkte beim Gastspiel bei Kevin Stögers VfL in Bochum. „Ein Sieg muss her. Es wäre ganz wichtig, dass wir am Sonntag auch ergebnistechnisch den Turnaround schaffen“, sagte Sportdirektor Christoph Freund. „Wir müssen jetzt zu uns selbst finden. Wir müssen zurück zu mehr Energie und mehr Selbstvertrauen finden“, befand Stürmerstar Harry Kane, der zuletzt fast wie ein Fremdkörper im Angriffsspiel der Bayern gewirkt hatte. Für Freund ist der formschwache Kane kein Münchner Einzelfall: „Da kann man jetzt jeden einzelnen Spieler durchgehen, da ist der Harry keine Ausnahme.“

Leverkusen reist zu Aufsteiger Heidenheim: „Vielleicht unser schwerstes Auswärtsspiel“

Bayer Leverkusen kann unterdessen am Samstag (15.30 Uhr live bei Sky – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) in Heidenheim vorlegen und den Vorsprung vorübergehend auf ansehnliche acht Punkte anwachsen lassen. Der Aufsteiger, bei dem Nikola Dovedan derzeit nur Ergänzungsspieler ist, spielt als Liga-Neunter bisher eine starke Saison. Zur Abstiegszone hat man sich ein 11-Punkte-Polster erarbeitet. „Das wird vielleicht unser schwerstes Auswärtsspiel in dieser Saison“, meinte Trainer Xabi Alonso. „Heidenheim hat die vielleicht besten Standards der Liga.“ Im Erfolgsfalle kann Leverkusen die Rekordmarke des FC Bayern von 32 Spielen ohne Niederlage einstellen. Dies hatte der Rekordmeister saisonübergreifend zwischen Dezember 2019 und September 2020 geschafft.

Der Liga-Dritte VfB Stuttgart reist zu Darmstadt 98, während Dortmund mit Marcel Sabitzer zu Gast in Wolfsburg ist und Leipzig Borussia Mönchengladbach empfängt. Zwischen den Europacupteams SC Freiburg und Eintracht Frankfurt kommt es am Sonntag zum direkten Duell, Eintracht-Stürmer Sasa Kaladzic will nach seinem Premierentreffer für die Hessen unter der Woche nun in der Bundesliga nachlegen. Und beim FSV Mainz 05 feiert Bo Henriksen, der neue Trainer von Karim Onisiwo und Philipp Mwene, sein Debüt gegen den FC Augsburg.

(APA) / Bild: Imago