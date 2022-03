via

via Sky Sport Austria

WSG-Tirol-Trainer Thomas Silberberger spricht bei Talk und Tore über die Ambitionen seines Vereins in der ADMIRAL Bundesliga. Vor allem der Abgang wichtiger Spieler sieht der 48-Jährige als großes Hindernis in der Entwicklung der Mannschaft. „Jedes Jahr Bundesliga ist für uns eine Gratwanderung“, sagt Silberberger über die fehlende Infrastruktur in Tirol.