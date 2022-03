Silberberger nach Niederlage beim LASK: „Als Trainer nimmt dich so ein Debakel schon ordentlich mit“

via

via Sky Sport Austria

WSG-Tirol-Trainer hat die 0:6-Niederlage seiner Mannschaft beim LASK noch nicht mit den Spielern aufgearbeitet. Besonders die Aktionen seiner Spieler bei den Gegentoren störten den 48-Jährigen am Sonntag besonders.

Für Dienstag kündigt Silberberger „eine knallharte Analyse“ des Spiels in Pasching an. „Ich bin mit Sicherheit ein Trainer, der die Namen knallhart nennt“, sagte er am Montag bei Talk und Tore.

Silberberger über die Leistung seiner Mannschaft: „Schwer zu verdauen“

„Die Art und Weise ist zum wiederholten Mal sehr bedenklich“