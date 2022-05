via

via Sky Sport Austria

Thomas Silberberger sieht den Grund für die Niederlage in Altach nicht in der Rotation, die der WSG-Coach in seiner Startelf vorgenommen hatte.

„Man hat gesehen, dass wir extrem gedrückt haben. Wir wollten den Ausgleich, weil wir durch und durch Sportsmänner sind. Der Rotation war es definitv nicht geschuldet. Wir haben einen guten Auftritt hingelegt, aber Altach war in zwei, drei Situationen einfach bissiger“, sagte Silberberger nach der Partie im Sky-Interview.