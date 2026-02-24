Singapur Smash: Polcanova auch im Doppel-Achtelfinale gestoppt

Keine Erfolge sind Österreichs Tischtennis-Cracks beim Singapur Smash vergönnt gewesen.

Am Dienstag musste sich Sofia Polcanova mit ihrer brasilianischen Partnerin Bruna Takahashi im Doppel-Achtelfinale Kuai Man/Chen Yi (CHN) mit 1:3 beugen, womit auch die rot-weiß-rote Turnier-Beteiligung endete. Zuvor war Polcanova schon in der ersten Runde des Einzels sowie, mit Robert Gardos, des Mixed-Doppels ausgeschieden. Dort erwischte es auch das Männer-Doppel Gardos/Daniel Habesohn.

(APA) / Bild: Imago