Sinner, Alcaraz oder Zverev? Check-up zu den ATP Finals in Turin

Ilie Nastase Gruppe mit Sinner:

Paul Häuser: „Jannik Sinner ist der klare Favorit in dieser Gruppe und aus meiner Sicht auch auf den Titel bei seinem Heimspiel in Turin. Die Tifosi werden ihn gewaltig nach vorne peitschen und dazu ist Sinner der klare Dominator in diesem Jahr auf den Hardcourts. Er hat die beiden Grand Slams auf diesem Belag, die Australien und die US Open gewonnen. Dazu hat er bei den Masters in Miami, Cincinnati und Shanghai triumphiert. Der Weg zum Titel in Turin führt für mich über Sinner. In seiner Gruppe rechne ich mit Taylor Fritz als Nummer zwei. Der US-Boys hat mit dem US Open Endspiel ein Statement geliefert und sollte mit seinem Powertennis auch sehr gute Chancen gegen Daniil Medvedev und Alex de Minaur haben. Medvedev sucht die alte Durchschlagskraft, sein Spiel wirkt entschlüsselt und die alte Aufschlagstärke ist etwas verloren gegangen. Er ist noch immer die Nummer vier der Welt, doch es fehlen aus meiner Sicht die aggressiven Elemente, um ganz oben mitzumischen. Für Alex de Minaur ist es bereits ein Riesenerfolg erstmals bei den ATP-Finals dabei zu sein.“