Sinner im Madrid-Viertelfinale – Nun gegen Youngster Jodar

Der Tennis-Weltranglistenerste Jannik Sinner ist am Dienstag nach einem 6:2,7:5-Erfolg über den Briten Cameron Norrie ins Viertelfinale des ATP-1000-Turniers in Madrid eingezogen.

Der Italiener trifft nun auf Spaniens Jungstar Rafael Jodar, der seinen aktuellen Lauf fortsetzte. Ausgeschieden ist hingegen die Nummer 6 des Turniers, Sinners Landsmann Lorenzo Musetti, der gegen den Tschechen Jiri Lehecka beim 3:6,3:6 chancenlos war.

In Madrid jubeln die spanischen Fans in Abwesenheit des verletzten Carlos Alcaraz und in Erinnerung an ihren großen Rafael Nadal über einen „neuen“ Rafa: Auch wenn dies vorerst natürlich nur für den Vornamen gilt, so hat der 19-jährige Rafael Jodar bereits mehrfach für Aufsehen gesorgt. Der diesjährige Marrakesch-Sieger hatte in Runde zwei den Australier Alex de Minaur, immerhin die Nummer 8 im ATP-Ranking, 6:3,6:1 vom Court gefegt. Nach seinem ersten Sieg über einen Top-Ten-Mann besiegte er den brasilianischen Hoffnungsträger Joao Fonseca in drei Sets und am Dienstag den Tschechen Vit Kopriva 7:5,6:0.

Jodar, der mit seinen 1,91 m Größe bei nur 70 kg nicht das typische Sandplatztennis der Spanier spielt, war am 31.3.2025 noch Nummer 911 im ATP-Ranking. Mittlerweile ist er 42. und im Liveranking schon auf Platz 34. Nun darf sich der Aufsteiger mit dem derzeit Größten messen. Sinner geht in Madrid auf seinen fünften 1000er-Titel en suite los, es wäre der erste in der spanischen Hauptstadt. „Es wird ein großartiges Match und ich hoffe, dass viele Zuschauer mich anfeuern werden“, sagte Jodar, der übrigens einen ähnlichen Spielstil wie Sinner hat.

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