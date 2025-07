Sinner in Wimbledon weiter ohne Satzverlust

Tennisstar Jannik Sinner hat in Wimbledon auch seine dritte Aufgabe äußerst souverän gelöst. Der Weltranglistenerste aus Italien besiegte den angeschlagenen Spanier Pedro Martínez mit 6:1, 6:3, 6:1 und zog zum vierten Mal in Folge ins Achtelfinale des Rasen-Klassikers ein. Im Turnierverlauf hat Sinner noch keinen Satz abgegeben.

Martinez schlug in der gesamten Partie auffällig langsam auf, bereits im ersten Satz hatte er sich beim Stand von 0:5 an der Schulter behandeln lassen. Für seinen Erfolg auf dem Centre Court brauchte Sinner weniger als zwei Stunden. „Großen Respekt für ihn, dass er trotzdem gekämpft hat“, sagte Sinner. Mit seiner ersten Woche ist er zufrieden: „Ich werde weitermachen.“

Der dreimalige Grand-Slam-Champion hatte vor vier Wochen eine niederschmetternde Niederlage in einem epischen French-Open-Finale gegen Carlos Alcaraz kassiert. In Wimbledon ist sein bestes Ergebnis der Halbfinaleinzug 2023. In der Runde der letzten 16 trifft der Südtiroler auf den Bulgaren Grigor Dimitrow oder Sebastian Ofner.

(SID) Foto: Imago