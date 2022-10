Sinner meistert erste Hürde beim ATP-Turnier in Wien

Vorjahres-Halbfinalist Jannik Sinner hat am Nationalfeiertag in der Wiener Stadthalle das Achtelfinale erreicht. Der als Nummer 6 gesetzte Südtiroler besiegte in einem Duell zweier diesjähriger Wimbledon-Viertelfinalisten den Chilenen Cristian Garin nach 73 Minuten sicher mit 6:3,6:2. Sinner trifft nun bei den Erste Bank Open auf den Argentinier Francisco Cerundolo, der in Runde eins den Österreicher Filip Misolic ausgeschaltet hatte.

Ebenfalls ins Achtelfinale eingezogen ist der US-Amerikaner Marcos Giron, der gegen den Niederländer Tallon Griekspoor (NED) nur sechs Games abgab. Sein nächster Gegner ist der als Nummer 7 gesetzte Brite Cameron Norrie.

Im Anschluss war mit Dennis Novak (AUT) der vierte Österreicher im Hauptbewerb erstmals im Einsatz. Er traf als krasser Außenseiter erstmals auf den als Nummer zwei gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas.

Einen österreichischen Sieg gab es im Doppel zu vermelden. Philipp Oswald siegte an der Seite von Robin Haase (NED) gegen Lukasz Kubot/Fabrice Martin (POL/FRA) mit 7:6(4),7:5. Im Viertelfinale trifft das Duo nun auf die Argentinier Cerundolo/Maximo Gonzalez.

(APA)

Bild: GEPA