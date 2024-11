Sinner mit Erfolg gegen Medvedev Gruppensieger

Publikumsliebling Jannik Sinner hat seine Titelambitionen bei den ATP Finals mit einer perfekten Gruppenphase untermauert und den früheren Champion Daniil Medvedev aus dem Turnier geworfen.

In der Neuauflage des Australian-Open-Endspiels setzte sich der italienische Weltranglistenerste ohne große Mühe 6:3, 6:4 durch. Sinner feierte vor heimischem Publikum den dritten Sieg im dritten Spiel. Durch die Niederlage von Medvedev zog der US-Amerikaner Taylor Fritz neben Sinner ins Halbfinale ein.

Als Gruppensieger könnte Sinner im Halbfinale Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev aus dem Weg gehen. Der Deutsche führt die andere Gruppe vor seinem Showdown gegen den spanischen Ausnahmekönner Carlos Alcaraz am Freitag (ab 13:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame das Match mit dem Sky X-Traumpass) an. Der russische Weltranglistenvierte Medvedev verpasste durch die achte Niederlage in den vergangenen neun Duellen mit Sinner den insgesamt vierten Einzug in die Vorschlussrunde beim Jahresabschluss der besten acht Tennisprofis.

Sinner in Topform

Tourdominator Sinner präsentierte sich am Donnerstag wie schon in seinen ersten beiden Duellen in Turin in absoluter Topform. Bis auf eine kurze Phase im zweiten Satz spielte der Südtiroler nahezu fehlerfrei. Der 23-Jährige, dem immer noch eine Dopingsperre droht, hatte sich in diesem Jahr beide Major-Titel auf Hartplatz (Melbourne und New York) gesichert und strebt den perfekten Jahresabschluss an.

Medvedev, der in seinem Auftaktspiel gegen Fritz noch mit einigen Wutausbrüchen aufgefallen war, hatte dem Italiener wenig entgegenzusetzen und verabschiedete sich erstmals seit 2017 ohne Turniersieg aus der Saison.

(SID) / Bild: Imago