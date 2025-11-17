Sinner und Alcaraz – die neue Dominanz der „Big Two“

Carlos Alcaraz lächelte verschmitzt zu Jannik Sinner herüber und schickte seinen Kumpel mit einer nett verpackten Revanche-Warnung in den Urlaub.

„Ich hoffe, du bist bereit für das nächste Jahr – denn ich werde bereit sein“, sagte Spaniens Tennisstar bei der Siegerzeremonie nach dem von ihm verlorenen Endspiel der ATP Finals gegen seinen italienischen Dauerrivalen. Dieses Duell wird auch 2026 das Männer-Tennis prägen, Sinner und Alcaraz dominieren die Konkurrenz.

Die vergangenen acht Grand-Slam-Titel gehen allesamt auf das Konto von Sinner und Alcaraz, die in Turin wie erwartet auch das Prestigeturnier der acht besten Spieler des Jahres unter sich ausmachten. Die deutliche Überlegenheit von „Sincaraz“ ist Chance und Risiko zugleich für das Tennis. Für die fast schon bemitleidenswerte Konkurrenz um Alexander Zverev ist sie ohne Zweifel erdrückend, denn mit gerade mal 24 und 22 Jahren haben Sinner und Alcaraz ihre beste Zeit vermutlich erst noch vor sich.

„Big Two“ statt „Big Three“

Was vor nicht allzu langer Zeit die „Big Three“ mit Roger Federer, Rafael Nadal und dem noch aktiven Novak Djokovic waren, seien heute die „Big Two“, wie US-Profi Taylor Fritz in Turin leicht resignierend feststellte. Sinner und Alcaraz seien „Lichtjahre“ entfernt vom Rest, hatte Zverev schon vor Wochen geäußert. In der am Montag von der ATP aktualisierten Weltrangliste liegt Zverev als Dritter sagenhafte 6.340 Punkte hinter dem Duo zurück. „Zwei Jahre pure Dominanz“ attestierte Tennis-Ikone Boris Becker den beiden Superstars. Manche Experten befürchten bei einer ewig gleichen Final-Paarung Langeweile. Becker sieht das anders. „Wir erleben einen wirklichen Tennisboom“, sagte er bei Sky, „und das aufgrund von Alcaraz und Sinner“.