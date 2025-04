SK Sturm Graz vs. SK Rapid: Der Kracher HEUTE live auf Sky Sport Austria

Die 24. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv auf Sky Sport Austria

Der Kracher Sturm Graz gegen Rapid am Freitag ab 19:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Der Sky Experte am Freitag: Peter Stöger

Wechsel an der Tabellenspitze der ADMIRAL Bundesliga! Der amtierende Meister Sturm Graz musste am Wochenende die Tabellenführung abgeben. Können sich die Grazer mit einem Sieg gegen Rapid zurück auf Platz eins kämpfen?

Nach dem Unentschieden gegen den WAC am vergangenen Spieltag findet sich Meister Sturm Graz erstmals seit dem achten Spieltag auf dem zweiten Tabellenplatz wieder. Am Freitag empfangen die Blackies den SK Rapid, der zum Start in die Meisterrunde eine 0:2-Niederlage gegen Salzburg hinnehmen musste. Bleiben die Grazer an der Tabellenspitze dran oder passiert ihnen der nächste Ausrutscher? Die Antwort darauf gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1.

Heute empfängt Moderatorin Kimberly Budinsky die Zuschauer:innen gemeinsam mit Sky Experte Peter Stöger ab 19:00 Uhr aus Graz.

Die 24. Runde der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky

Freitag, 4. April 2025

19:00 Uhr

SK Puntigamer Sturm Graz – SK Rapid live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Kimberly Budinsky

Sky-Experte: Peter Stöger