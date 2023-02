Ski-Cross: Alle ÖSV-Läufer vor Reiteralm-Semifinale out

Für Österreichs Ski-Cross-Athleten ist am ersten von zwei Weltcup-Bewerben auf der Reiteralm in der Steiermark kein Spitzenplatz möglich gewesen. Bei den Männern qualifizierte sich Johannes Aujesky in seinem erst dritten Saison-Rennen für das Viertelfinale, in dem er als Dritter ausschied. Er wurde gesamt Neunter. Tristan Takats (19.) und Mathias Graf (31.) waren jeweils im Achtelfinale ausgeschieden.

Bei den Frauen waren mit Katrin Ofner (9.) und Sonja Gigler (10.) zwei rot-weiß-rote Akteurinnen im Viertelfinale dabei. Die Siege gingen an Schweden: David Mobärg und die vor dem Weltcup-Gesamtsieg stehende Sandra Näslund. „Ich fahre derzeit auf einem wirklich hohen Niveau und selbst wenn ich nicht so gut fahre, ist es immer noch gutes Niveau“, meinte die 26-jährige Dominatorin erfreut.

Zufrieden war auch Aujesky. „Ich habe mich ganz gut verkauft. Es ist am Anfang der Saison nicht wirklich viel gelungen. Es war hart heute da runter, man muss am Start rausholen“, sagte Aujesky im ORF-TV-Interview. „Ich habe mich wirklich bemüht, es ist sich halt leider nicht ausgegangen“, meinte er zum knapp verpassten Semifinale.

Die vielen Stürze im Feld begründete er nicht mit der Schwierigkeit der Strecke bei winterlichem Prachtwetter, sondern der enormen Dichte im Feld. „Es waren keine wirklich schlimmen Stürze dabei. Das Feld ist so gut, der 1. bis zum 32. kann Erster werden“, glaubt er. Ob er den Flug zu den Weltmeisterschaften damit noch gebucht hat, bleibt abzuwarten. „Ich hoffe, dass ich einen Fuß ins (WM-)Türchen reingesetzt habe.“

Am Freitag (ab 11.30 Uhr) finden die zweiten Rennen und gleichzeitig die Generalprobe für die WM in Bakuriani statt.

(APA)

Beitragsbild: GEPA