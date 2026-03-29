Ski Cross: Aujesky bei Saisonfinale in Gällivare Neunter

Ski Crosser Johannes Aujesky ist im letzten Weltcup-Rennen des Winters nochmals in die Top Ten gefahren.

Der Niederösterreicher scheiterte am Sonntag in Gällivare ebenso wie Adam Kappacher im ersten Viertelfinale und belegte Rang neun. Kappacher wurde beim Sieg des Italieners Simone Deromedis 14. Bei den Frauen feierte die schwedische Gesamtweltcupsiegerin Sandra Naeslund vor Heimpublikum ihren 50. Weltcupsieg. Katrin Ofner fuhr beim Saisonkehraus auf Platz 13.

Für die Steirerin war ebenso wie für Österreichs Männer im Viertelfinale Endstation. Den Gesamtweltcup beschließt Ofner auf Rang neun, Sonja Gigler wird 18. Bei den Männern belegen Aujesky und Kappacher die Plätze acht und 21. Die Kristallkugel für den besten des Winters erhielt der Kanadier Reece Howden.

(APA) / Bild: GEPA