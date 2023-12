Ski Cross: Keine Final-Teilnahme für ÖSV-Team in Innichen

Österreichs Asse sind beim Ski-Cross-Weltcup in Innichen ohne Podestplatz geblieben.

Am Freitag schafften es bei den Männern zwar fünf ÖSV-Läufer ins Viertelfinale, doch nur Johannes Rohrweck und Robert Winkler kamen ins Halbfinale. Beide scheiterten und traten im kleinen Finale gegeneinander an: Rohrweck landete in der Endabrechung auf Platz sechs, Winkler wurde Achter. Die Siege gingen in Südtirol an Terence Tchiknavorian (FRA) bzw. erstmals Sixtine Cousin (SUI).

Der zweifache Qualifikationssieger Mathias Graf wurde nach Platz fünf am Vortag Neunter, unmittelbar vor Johannes Aujesky. Adam Kappacher (Sturz im Viertelfinale) wurde 15., Tristan Takats, der Sieger von Val Thorens, 17.

Bei den Frauen war die einzige Österreicherin, Katrin Ofner, als Letzte ihres Viertelfinalheats ausgeschieden und wurde 13. Der nächste Weltcup geht am 20./21. Jänner in Nakiska in Kanada in Szene.

