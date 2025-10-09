Ski-Stars fiebern Saisonstart entgegen – Olympia noch nicht im Fokus

Wenn Atomic mit seinen Ski-Stars zum Medientag lädt, ist der Weltcup-Auftakt nicht mehr weit.

Am Donnerstag war es wieder soweit, eine prominente Abordnung um Mikaela Shiffrin, Aleksander Aamodt Kilde, Sofia Goggia, Marco Schwarz und Raphael Haaser sprach über die Form vor Sölden und den Saison-Höhepunkt Olympia 2026 in Italien. Allzu viele Gedanken an Medaillen verschwenden die Athletinnen und Athleten derzeit aber nicht. Der Kaltstart im Tiroler Ötztal steht im Fokus.

„Ich bin nicht bereit, ich bin aufgeregt“, betrieb Shiffrin vor dem Startschuss traditionell Understatement. Nach Sommercamps ohne Rückschlägen fühlt sich der US-Star jedoch voll im Plan. „Ich habe den Fokus sehr auf Riesentorlauf gelegt, wo ich mich jetzt viel stärker fühle als am Saisonende. Es ist working progress, aber ich bin sehr glücklich mit den Fortschritten. Ich fühle ein großes Vertrauen in die Leute um mich herum“, sagte Shiffrin bei ihrem kurzen Auftritt in Bergheim bei Salzburg.

Am Ende der Saison soll für die 30-Jährige nach zwei Jahren Pause der sechste Gesamtweltcupsieg stehen, womit sie mit Rekordsiegerin Annemarie Moser-Pröll gleichzöge. Dafür müssen aber große Punkte in den Technikrennen her, denn auf die Abfahrt werde sie auch im Olympiajahr verzichten, kündigte Shiffrin an. Super-G-Einsätze lässt sie sich offen. „Ich brauche noch etwas mehr Trainings.“

Kilde freut sich auf Comeback

Shiffrins Verlobter Aleksander Aamodt Kilde steht 21 Monate nach seinem verheerenden Sturz in Wengen mit einer Waden- und Schulterverletzung kurz vor dem Renncomeback. „Ich war es leid, getrennt von diesem Sport und den Teamkollegen zu sein. Ich bin so motiviert und voller Leidenschaft, stark zurückzukommen.“ Im Chile-Trainingscamp machte er wieder schnelle Schwünge („richtig geil“), auch wenn laut ihm noch 20 Prozent an Schulterbeweglichkeit fehlen. Er werde sich die Messlatte aber anfangs tiefer setzen müssen. „Sonst wird es schwierig, sie zu überspringen.“

Dezimiert trat die ÖSV-Fraktion um Marco Schwarz, Mirjam Puchner und Atomic-Neuzugang Raphael Haaser auf. Manuel Feller fehlte wegen Rückenproblemen, die eine Infiltration zu Wochenbeginn erforderten. Sein Start in Sölden sei aber nicht in Gefahr, hieß es vom Verband. Feller plane, bei den exklusiven Rennhang-Trainings nächste Woche dabei zu sein.

Haaser hält den Ball flach

Riesentorlauf-Weltmeister Haaser blickt mit der ihm eigenen Unaufgeregtheit in die neue Saison. Das neue Material funktioniere bestens, bis auf „mehr Termine“ sei für ihn alles beim Alten geblieben. Eine zusätzliche Bürde durch seinen Titel spürt der „Iceman“ laut Eigenaussage nicht. „Es geht wieder bei null los.“ Gedanken an den Olympia verschwendet der Tiroler aktuell keine, zum Schauplatz Bormio sagte er: „Ein Hang, der mir sehr gut gefällt.“

Gespannt sind die meisten auf das olympische Flair an den bestens bekannten Weltcup-Orten Cortina d’Ampezzo (Frauen) und Bormio (Männer), fanden die jüngsten zwei Olympia-Ausgaben doch mit Peking (2022) und Pyeongchang (2018) in Asien statt. Und auch die Spiele im russischen Sotschi (2014) unterschieden sich im Vergleich zu regulären Weltcup-Highlights deutlich.

Goggia hat Olympia im Blick

Speziell wird das Großereignis für Speed-Ass Sofia Goggia, die ihre Karriere mit einer Olympia-Medaille in der Heimat krönen will. Sie gehe die von ihr geliebte Abfahrtsstrecke Olympia delle Tofane bereits seit Monaten mehrmals täglich im Kopf durch, sagte die Italienerin nach einer für sie ungewöhnlich schmerzfreien Vorbereitung. Das Erfolgsrezept für den großen Coup will sie bereits in einem vermeintlich spielerischen Zugang kennen. „Wir sind bei den Olympischen Spielen, also lasst uns spielen“, zitierte sie jüngst ihren berühmten Landsmann Alberto Tomba. Goggia glaubt fest daran: „Dieser Satz, der banal erscheinen mag, ist der Schlüssel.“

(APA)

Bild: GEPA