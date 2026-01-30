Ski-Weltcup in Crans-Montana: Rennen ja, Party nein

An diesem Wochenende finden in Crans-Montana die letzten Ski Weltcup-Rennen vor den Olympischen Winterspielen statt. Nach der verheerenden Brandkatastrophe an Silvester ist heuer der Sport klar im Fokus, Rahmenprogramm und Feierlichkeiten werden minimiert.

In Crans-Montana stehen drei Rennen auf dem Programm: eine Abfahrt und ein Super-G der Frauen sowie eine Abfahrt der Männer. Im Vergleich zu den Vorjahren steht die Veranstaltung 2026 nicht nur im Zeichen des Wintersports, sondern auch in jenem der Trauer um die Opfer des Brandes, weshalb das Rahmenprogramm stark reduziert wurde.

Starten wird das Speed-Wochenende mit der Damen-Abfahrt (10:00 Uhr). Am Samstag folgt der Super-G (11:00 Uhr), die Herren-Abfahrt am Sonntag (11:00 Uhr).

Highlight im Schatten einer Katastrophe

Die Rennen in Crans-Montana gelten als ein Highlight im alpinen Winter. Rund 37.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren etwa 2024 vor Ort. Damals gewann nach einem Schweizer Doppelsieg am Freitag (Gut-Behrami, Flury) und einem italienischen am Samstag (Bassino, Brignone) die Österreicherin Stephanie Venier am Sonntag den Super-G. Während die Events normalerweise auch von Rahmenprogramm begleitet werden, wird ein solches heuer aber kaum stattfinden.

Nach dem verheerenden Brand in Crans-Montana in der Silvesternacht haben das Organisationskomitee, Swiss-Ski und die FIS beschlossen, die Wettbewerbe durchzuführen, den Fokus jedoch auf den sportlichen Wettkampf zu legen. Alle Animationen in der Fan Zone Ycoor sowie sonstige Aktivitäten im Dorfzentrum sind abgesagt, stattdessen sind Momente des Schweigens und des Gedenkens geplant. Von einem „dezenten“ Rahmenprogramm ist die Rede, welches auch „Momente und Gesten des Schweigens und Gedenkens“ umfassen soll, wie es auf der Swiss-Ski-Webseite heißt.

An den sportlichen Events hält man fest, nicht zuletzt wegen des Gedankens, „dass der Sport sogar unter diesen Umständen viele positive Emotionen und Gedanken auslösen kann“.

Dutzende Todesopfer in Silvesternacht

Hintergrund der Entscheidung ist die Brandkatastrophe in der Bar „Le Constellation“. In der Silvesternacht brach dort ein verheerendes Feuer aus. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde es durch Wunderkerzen ausgelöst, die an Champagnerflaschen angebracht waren und die Deckenverkleidung in Brand setzten. 40 Menschen kamen bei dem Vorfall ums Leben, über 110 Personen wurden teils schwer verletzt. Auch im Ortszentrum, wo sich die Bar befindet, wird es an diesem Wochenende keine Events geben.

Crans-Montana vergangene Saison ohne Frauen

In der Saison 2024/25 fanden keine Damen-Weltcuprennen in Crans-Montana statt, jedoch kam die Weltcup-Tour der Männer dort wieder auf den Terminplan, erstmals seit 2012. Bei der Abfahrt gab es einen dreifachen Heimsieg: Der Schweizer Franjo von Allmen gewann vor seinen Kollegen Marco Odermatt und Alexis Monney. Beim Super-G war es mit Odermatt und Monney zumindest ein Doppelsieg.

Über Jahre hinweg war Crans-Montana aber vor allem eine Bühne der Athletinnen.

Das sind die Gewinnerinnen seit 2016:

Trainingszeiten vielversprechend

Das erste Abfahrts-Training in Crans-Montana am Mittwoch ist für die ÖSV-Damen erfreulich verlaufen. Nina Ortlieb war die Schnellste, gefolgt von ihrer Teamkollegin Ariane Rädler. Einfach waren die Wetterbedingungen nicht, insbesondere der Wind und die fehlende Sicht machten den Athletinnen zu schaffen. Das Training musste schließlich nach hinten verschoben, die Strecke verkürzt werden.

Ein zweites Training war eigentlich für Donnerstag geplant. Wegen der schlechten Wetterbedingungen wurde es allerdings abgesagt. Wie Swiss-Ski gestern auf Instagram mitteilte, fokussiere man sich lieber auf die Pistenpräparation für die drei Rennen am Wochenende.

Bildergalerie: GEPA

Beitragsbild: Imago