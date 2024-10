SKN St. Pölten mit erstem Punktverlust in Bergheim

Die Siegesserie des SKN St. Pölten in der Frauen-Fußball-Bundesliga ist gerissen. Der Serienmeister musste sich am Samstag im Auswärtsspiel der 6. Runde beim FC Bergheim mit einem torlosen Remis begnügen und ging damit erstmals in dieser Saison nicht als Gewinner vom Platz.

Saisonübergreifend war es der erste Punktverlust seit einem 1:1 in Dornbirn am 5. Mai sowie nach acht Siegen. Die Generalprobe vor dem Champions-League-Start bei Hammarby am Mittwoch missglückte damit.

Der Vorsprung des Tabellenführers auf Verfolger Austria beträgt nach dem Remis gegen den Liga-Achten fünf Punkte, die ebenfalls noch ungeschlagenen Wienerinnen sind erst am Sonntag bei der Spielgemeinschaft FC Blau-Weiß Linz/Union Kleinmünchen im Einsatz. Im zweiten Samstagspiel setzte sich der LASK gegen die Vienna mit 3:2 durch und überholte die Döblingerinnen auch in der Tabelle, ist jetzt Fünfter.

