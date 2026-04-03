Sky exklusiv || Löw reagiert auf irres WM-Gerücht

Um Weltmeistertrainer Joachim Löw gibt es ein überraschendes Comeback-Gerücht. Sky Sport hat mit dem ehemaligen Bundestrainer gesprochen.

Laut des Portals ghanasoccernet könnte der 66-Jährige für die anstehende Fußball-WM die Nationalmannschaft Ghanas als Trainer übernehmen. Dem Bericht zufolge steht der frühere Bundestrainer kurz davor, einen ausschließlich auf die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko bezogenen Vertrag zu unterschreiben.

Auf Nachfrage zu den Gerüchten, sagte Joachim Löw gegenüber Sky Sport: „Mit mir hat offiziell niemand von Ghana gesprochen.“

Daher sind Zweifel angebracht, dass Löw tatsächlich die „Black Stars“ aus Westafrika betreuen und seine insgesamt fünfte WM als Nationaltrainer oder Co-Trainer bestreiten wird.

Löw will sich noch „nicht in die Rente verabschieden“

Löw hat nach seinem Rückzug beim DFB-Team nach der EM 2021 bislang alle Job-Offerten als Chefcoach abgelehnt. Er war im Vorjahr schon als WM-Trainer für Usbekistan in Verbindung gebracht worden. Der Verband des WM-Neulings nahm aber den früheren italienischen Weltmeister Fabio Cannavaro unter Vertrag. Ganz ausschließen wollte Löw eine Rückkehr auf die Trainerbank zuletzt aber nicht.

„Grundsätzlich habe ich gesagt, dass ich mich jetzt nicht in die Rente verabschieden möchte. Gerade wenn es noch einmal ein interessantes Angebot und eine gute Perspektive gibt“, hatte Löw kürzlich bei Sky Sport gesagt. Falls er noch einmal einen Job antrete, gehe er aber davon aus, dass dies bei einem Nationalteam sein werde. „Was meine Erfahrung betrifft, wäre das auch das Beste für mich.“

Ghana sucht Nachfolger für Otto Addo

Der Trainer wurde nicht nur 2014 Weltmeister und 2017 Confed-Cup-Sieger, sondern erreichte mit Deutschland auch das EM-Finale 2008 sowie jeweils das Halbfinale bei der WM 2010, der EM 2012 und der EM 2016.