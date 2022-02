Sky-Experte Tatar: „Rapid war vollkommen konturlos“

Für den SK Rapid Wien ist die diesjährige Europacup-Saison mit einer bitteren Niederlage zu Ende gegangen: Bei Vitesse Arnheim unterliegen die Hütteldorfer mit 0:2 und scheiden damit auch aus der Europa Conference League aus. Sky-Experte Alfred Tatar spricht im Studio über das Spiel und nimmt dabei auch Trainer Ferdinand Feldhofer in die Pflicht.

„Es war ehr wenig Struktur im Team. Sehr wenig Ideen, wie man in den Angriff kommt. Rapid war heute vollkommen konturlos. Rapid war auf allen Linien mit Ausnahme des Kämpferischen, eine Enttäuschung“, meinte Alfred Tatar.

Tatar: „Warum stelle ich in so einem Spiel auf ein neues System um?“

Tatar weiter: „Warum stelle ich in so einem Spiel auf ein neues System um?“ Da hast du gemerkt, die haben das nie miteinander gespielt. Warum mache ich das ohne Not? Warum bleibe ich nicht bei etwas, was vorher funktioniert hat. Da muss ich den Ferdinand Feldhofer auch in die Pflicht nehmen. Das hat mir gar nicht gefallen.“