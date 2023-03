Sky-Experte Tatar vor Qualigruppen-Start: „Fighten ist angesagt“

Am Freitag legt die Qualifikationsgruppe in der ADMIRAL Bundesliga mit der Partie zwischen dem TSV Hartberg und Austria Lustenau los, am Samstag folgen die Duelle Altach – WSG und WAC – Ried (alle Spiele live und exklusiv auf Sky Sport Austria – streame die Partien mit dem Sky X Traumpass). Sky-Experte Alfred Tatar hat in der neuesten Folge von DAB | Der Audiobeweis über die größten Herausforderungen in der Qualigruppe gesprochen.

„Der physische Aspekt wird eine Hauptkategorie einnehmen. Inwiefern die Teams an denjenigen Tagen, wo das Spiel stattfindet, in der Lage sind, zu fighten. Fighten ist angesagt! Da wird jetzt nicht der Fokus daraufgelegt, von hinten hinauszuspielen, sondern da wird gefragt sein, die Punkte zu holen“, sagte Tatar.

Einen Vorteil sieht er im harten Abstiegskampf für die Qualigruppe bei den Klubs, die in der Trainerfrage auf Kontinuität setzen. „Wir haben vier Trainerwechsel und bei zwei keinen, nämlich bei der WSG Tirol und Austria Lustenau. Auf diese Kontinuität zu setzen, wie beispielsweise bei der WSG, wird sich lohnen. Ich denke, dass am Ende die WSG in der Qualifikationsgruppe Platz 1 holen wird. Für mich ist Lustenau kein Abstiegskandidat. Bei den anderen vier Vereinen mit Trainerwechsel brennt der Hut“, erklärte Fredl.

Stöger: „Da willst du nicht dabei sein“

Auch Sky-Experte Peter Stöger beneidet die Teams in der Qualifikationsgruppe aufgrund des hohen mentalen Drucks nicht.

„Über diese Ligareform kann man natürlich viel diskutieren, für den Zuschauer ist alles spannend. Bei den zweiten Sechs willst du nicht dabei sein. Zu Weihnachten wünschst du dir, dass du da nicht dabei bist. Der mentale Zugang ist unten sicher noch komplizierter als oben. Natürlich reden wir darüber, wer den ersten Platz machen wird. Aber in Wahrheit reden wir darüber, wer runter geht“, sagte Stöger.

DAB | Der Audiobeweis Folge #184 mit Peter Stöger

