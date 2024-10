Sky-Info: Amorim neuer United-Coach

Manchester United soll nach Informationen von Sky UK am heutigen Donnerstag Ruben Amorim als neuen Trainer vorstellen. Der 39-Jährige soll zur länderspielbedingten Ligapause nach England wechseln, die Verträge werden demnach in diesen Stunden finalisiert.

Wie Sky UK in Erfahrung bringen konnte, dürfte Manchester United rund eine Million Euro, zusätzlich zur festgeschriebenen Klausel von zehn Millionen Euro, mehr gezahlt haben, damit der Wechsel so früh wie möglich über die Bühne gehen kann. Außerdem befinden sich Sporting und United noch in Gesprächen über das restliche Trainerteam, welches Amorim gerne aus Portugal mit nach England nehmen würde.

Der bisherige Interimscoach Ruud van Nistelrooy, der im Ligacup in seinem ersten Spiel gleich mit 5:2 gegen Leicester City gewinnen konnte, dürfte zukünftig ebenfalls als Mitglied des Trainerstabs dem Verein erhalten bleiben.

Amorim soll United aus der Krise führen

Amorim war zu Beginn des Jahres bereits beim FC Liverpool als potenzieller Nachfolger von Jürgen Klopp im Gespräch und wurde zuletzt auch als heißer Kandidat für die Nachfolge von Pep Guardiola bei Manchester City gehandelt, falls Guardiola seinen im Sommer 2025 auslaufenden Vertrag nicht verlängern sollte.

Manchester United hatte sich am Montag von ten Hag getrennt, dessen Vertrag erst zu Beginn der Saison verlängert worden war. Der wieder mal kriselnde englische Rekordmeister hatte am Sonntag mit 1:2 bei West Ham United verloren. Nach nur drei Siegen, zwei Unentschieden und vier Niederlagen belegt das Team in der PL-Tabelle den 14. Platz.

(Red.)/Bild: Imago