Sky-Info: Bayern-Duo um Laimer vor Vertragsverlängerung

ÖFB-Legionär Konrad Laimer steht vor einer langfristigen Verlängerung beim FC Bayern München. Auch Serge Gnabry soll beim Tabellenführer der Deutschen Bundesliga ein neues Arbeitspapier erhalten.

Die beiden FCB-Stars haben sich die neuen Verträge wohl mit ihren starken Leistungen in der ersten Saisonhälfte verdient. Gnabry, der bereits seit 2018 seine Fußballschuhe in München schnürt und dessen aktueller Vertrag am Saisonende ausläuft, soll laut Plan einen neuen Kontrakt bis 2028 unterschreiben.

Laufzeit bei Laimer noch unklar

Bei Laimer, dessen Vertrag noch bis 2027 Gültigkeit hat, ist die Laufzeit des möglichen neuen Arbeitspapiers hingegen noch nicht ganz klar, das Jahr 2029 steht dabei aber im Raum.

Das Bayern-Duo wird mit den voraussichtlichen neuen Verträgen für die starken Leistungen in der ersten Saisonhälfte belohnt. Gnabry kam in der laufenden Saison bislang 21 Mal zum Einsatz, wobei er 13 Scorerpunkte beisteuerte, während Laimer 24 Partien absolvierte und dabei sieben Tore vorbereitete.

(skysport.de) / Bild: Imago