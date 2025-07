Sky-Info: Tennis-Fachmann soll neuer Zverev-Coach werden

Toni Nadal trainierte jahrelang erfolgreich seinen Neffen Rafael.

Zverev befindet sich aktuell auf Mallorca und trainiert in der Rafa Nadal Academy. Möglicherweise fungiert dann künftig auch Rafael selbst als zusätzlicher Mentor für den 28-Jährigen.

Deutschlands Nummer eins hatte am vergangenen Freitag erst seine Teilnahme beim ATP-Turnier in Gstaad abgesagt.

Zverev hatte nach seinem Erstrunden-Aus in Wimbledon berichtet, dass er sich mental in einem Loch befinde und es schwierig für ihn sei, außerhalb des Tennisplatzes Freude zu finden. Möglicherweise brauche er erstmals in seinem Leben eine Therapie.

Zverev möchte in Toronto wieder an den Start gehen

Er hatte zudem angekündigt, dass sich etwas in ihm ändern müsse, was nicht notwendigerweise etwas mit Tennis zu tun habe. Er werde ein paar Wochen frei machen und hoffe, beim Masters-1000-Turnier in Toronto Ende Juli weitere Antworten geben zu können, was er unternehmen werde.

Boris Becker riet Zverev nach dessen Aus im Viertelfinale der French Open gegen Novak Djokovic dazu, sich von seinem Vater als Trainer und dem gewohnten Umfeld zu trennen. Zverev hatte darauf beim Rasenturnier in Stuttgart deutlich gekontert.

(Paul Häuser – skysport.de)

Bild: Imago