Der FC Schalke und Torjäger Edin Dzeko haben sich nach Sky Sport Informationen komplett geeinigt.

Nach Sky Sport Informationen ist die Entscheidung von Edin Dzeko endgültig gefallen und so wechselt der Torjäger nun erneut fest zu den Königsblauen. Der Bosnier erzielte mit den Knappen eine komplette Einigung und wird seinen Medizincheck am kommenden Sonntag und Montag absolvieren.

Vertrag bis 2027

Dzeko erhält bei S04 einen Vertrag bis 2027, den er am Montag nach seinem Medizincheck unterschreiben wird. Insbesondere Schalke-Trainer Miron Muslic hatte sich intensiv für den Transfer eingesetzt und wollte Dzeko unbedingt für die Bundesliga. Der 40-Jährige sagte nach Sky Sport Informationen viele anderen Optionen ab, nahm sich Bedenkzeit, aber entschied sich letztlich erneut für Schalke.

Der Torjäger war im Januar dieses Jahres von Florenz in den Ruhrpott gewechselt und hatte anschließend mit neun Scorerpunkten bei seinen elf Einsätzen im S04-Dress entscheidenden Anteil am geglückten Aufstieg der Knappen.