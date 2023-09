Sky-Info: Ex-Bayern-Star soll Co-Trainer von Nagelsmann bei DFB-Team werden

Nach Informationen von Sky möchte Julian Nagelsmann den Ex-Bayern-Stürmer Sandro Wagner als Co-Trainer beim DFB haben.

Diese Duo hätte es in sich! Nach Informationen von Sky soll Sandro Wagner einer der Co-Trainer von Julian Nagelsmann in der deutschen Nationalmannschaft werden. Aus DFB-Kreisen ist zu hören, dass die Gespräche und Verhandlungen bereits fortgeschritten sind. Auch, weil sich Rudi Völler im Hintergrund für den früheren Stürmer des FC Bayern eingesetzt hat. Nagelsmann will Wagner ebenfalls unbedingt in sein Trainerteam holen. Die SZ berichtete zuerst.

Unter dem Trainer Nagelsmann hat Wagner als Stürmer 50 Pflichtspiele für die TSG Hoffenheim absolviert. Der 35 Jahre alte gebürtige Münchner schoss 18 Tore und lieferte acht Assists. Beide blieben auch nach ihrer Zeit bei der TSG immer in Kontakt und schätzen sich seit Jahren.

Völler holt Wagner als Aushilfs-Bundestrainer

Wagner wurde zuletzt von Aushilfs-Bundestrainer und DFB-Sportdirektor Völler ins Trainerteam der deutschen Nationalmannschaft geholt, um die Mannschaft zusammen mit Hannes Wolf für das Testspiel gegen Frankreich (2:1) einzustellen. Wagner leitete mit Wolf die Trainingseinheiten, soll auch maßgeblich für die Aufstellung gegen den Vizeweltmeister verantwortlich gewesen sein.

Unklar ist weiterhin die Zukunft von Wolf, der offiziell Cheftrainer der deutschen U20-Nationalmannschaft ist. Noch ist nicht entschieden, ob Wolf im Trainerteam von Nagelsmann sein wird.

Glück wohl ebenfalls Co-Trainer

Wie Wagner (bisher Co-Trainer in der U20) dürfte indes Nagelsmann-Kumpel Benjamin Glück zum Trainerteam der A-Nationalmannschaft dazustoßen. Glück ist ein enger Freund von Nagelsmann und war zuletzt beim FC Bayern als Videoanalyst im Trainerteam angestellt.

Nagelsmann soll bis einschließlich der Heim-EM 2024 neuer Bundestrainer werden. Die Verhandlungen laufen auf Hochtouren, sind aber noch nicht final abgeschlossen.

