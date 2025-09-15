Offiziell: Gladbach trennt sich von Trainer Seoane

Nun ist es offiziell: Borussia Mönchengladbach entlässt Chefcoach Gerardo Seoane. Der Trainer wird mit sofortiger Wirkung freigestellt, das gab der Verein am Montag bekannt.

Am Vormittag hatte der bei den Fans und im Umfeld in Ungnade gefallene Schweizer noch das Spiel-Ersatztraining geleitet. Am Sonntag verloren die „Fohlen“ zuhause gegen Werder Bremen mit 0:4.

Polanski übernimmt interimistisch

Nach der Pleite gegen Bremen hatte Sportchef Roland Virkus ein Bekenntnis zu seinem Coach vermieden. Der Verein ist seit saisonübergreifend zehn Spielen ohne Sieg und fünf Partien ohne Tor in der deutschen Bundesliga.

Nach drei Saisonspielen in der deutschen Bundesliga haben die Gladbacher erst einen Punkt. Am nächsten Sonntag steht die Partie bei Bayer Leverkusen an.

Vorerst übernimmt U23-Trainer Eugen Polanski die erste Mannschaft.

(Patrick Berger, Florian Plettenberg & Marlon Irlbacher / skysport.de / Red.)

Bild: Imago