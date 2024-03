Sky-Info: Hummels liebäugelt mit Karriereende

Nach Sky Informationen liebäugelt BVB-Star Mats Hummels mit einem Karriereende. Insgesamt 615 Profi-Spiele für Borussia Dortmund und den FC Bayern sowie 78 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft stecken bislang in den Knochen von Mats Hummels. Der Weltmeister von 2014 gehört seit mehr als einem Jahrzehnt zu den besten Innenverteidigern des Landes, doch musste zuletzt immer häufiger mit der Reservistenrolle beim BVB vorliebnehmen.

In der vergangenen Woche erlebte der Routinier mit der Nicht-Nominierung für die anstehenden Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft den nächsten Rückschlag. Beim BVB hat der 35-Jährige noch einen gültigen Vertrag bis Saisonende. So wird bereits seit geraumer Zeit über die Zukunft des Defensivspezialisten gemutmaßt.

EM als krönender Abschluss?

Die Bild hatte am Dienstagmorgen berichtet, dass Mats Hummels nun mit einem Karriereende im Sommer liebäugelt, was Sky bestätigen kann: „Es gibt durchaus Überlegungen, die immer mehr in Mats Hummels reifen, zu sagen, dass er seine glorreiche Karriere im Sommer beenden möchte“, meint Sky BVB-Experte Patrick Berger.

Der „ganz große Traum“ des Routiniers sei es laut des Sky Experten aber noch „bei der Heim-EM im Sommer dabei zu sein“. Nach der kürzlich nicht erfolgten Nominierung ist nun aber fraglich, ob Hummels sein Abschieds-Großturnier bekommt.

Mit Fragen zur Zukunft von Hummels und der Europameisterschaft wird auch BVB-Trainer Edin Terzic immer häufiger konfrontiert. „Mats hat heute ein Zeichen gesetzt, wie wichtig er für uns ist und er weiß ganz genau, dass er mit diesen Leistungen die Chance erhöht, bei der EM dabei zu sein“, meinte Terzic nach dem Dortmuder Sieg gegen Frankfurt am Sky Mikrofon.

„Extrem wichtig“

Der BVB-Coach hob anschließend noch einmal die Bedeutung von Hummels hervor und sprach über seine wenigen Einsätze im Januar: „Ich bin sehr froh, dass Mats Teil unserer Mannschaft ist. Mats ist ein verdienter Spieler und extrem wichtig für uns. Es ist klar, warum er im Januar nicht gespielt hat, [Verletzungen, Krankheit, Anm.d.Red.], was nichts mit meinen persönlichen Entscheidungen zu tun hatte.“

