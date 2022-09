Sky Info: Karius schließt sich Newcastle an

via

via Sky Sport Austria

Nach exklusiven Informationen von Sky DE schließt sich Loris Karius Newcastle United an!

Der 29 Jahre alte Torhüter war zuletzt vereinslos und hielt sich privat fit. Da sich Newcastles Nummer zwei Karl Darlow am Mittwoch im Training verletzt hatte und Martin Dubravka bereits bei Manchester United unterschrieben hatte, brauchten die „Magpies“ kurzfristigen Ersatz.

Darlow zog sich nach Informationen von Sky UK einen Bänderriss im Sprunggelenk zu und wird monatelang ausfallen. Karius soll bereits vor Ort sein, um letzte Details zu klären und den Medizincheck zu absolvieren. Im Anschluss daran unterschreibt er einen Kurzzeit-Vertrag.

Karius will auf höchstem Niveau spielen

Zuletzt hatte der Ex-Liverpooler im Interview bei Sky über seinen Neustart gesagt: „Ich bin in einem guten Alter, bin gesund, bin fit und mir macht es unheimlich viel Spaß. Ich habe noch viel in mir. Ich will einfach auf höchstem Niveau spielen und mich noch mal beweisen.“ Das kann er jetzt beim aktuellen Tabellen-11. der Premier League tun.

(skysport.de) / Bild: Imago